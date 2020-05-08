​​​​​​​أكثر من 6 آلاف آلية عسكرية تركية في إدلب

دخل رتلٌ عسكري للاحتلال التركي إلى الأراضي السورية صباح اليوم، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، واتجهت نحو المواقع التركية في المنطقة المسماة "خفض التصعيد" وقد ضم الرتل عشرات الآليات.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي دخلت إلى منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر شباط/فبراير 2020 وحتى الآن، وصل إلى أكثر من 6465 شاحنة وآلية عسكرية تركية، من دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية،.

وبحسب المرصد فإن عدد جنود الاحتلال التركي الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 10300 جندياً تركياً.

(ش ع)