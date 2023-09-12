​​​​​​​أكثر من 5400 قتيل ومصاب نتيجة الزلزال المدمر في المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 2862 قتيلاً، بالإضافة إلى أكثر من 2562 مصاباً.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات في إقليم الحوز مركزِ الزلزال، ارتفَع إلى أكثر من 1600، وأن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفّل بالمصابين من الضحايا، فضلاً عن تعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار الزلزال.

ومع دخول كارثة الزلزال المدمر في المغرب يومها الرابع، لا يزال رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين تحت الركام في القرى الجبلية النائية، التي تضررت بشدة جراء الزلزال، وإيصال المساعدات للأسر المنكوبة.

وشعر سكان إقليم الحوز خلال الليل بهزة ارتدادية خفيفة، وقد بلغت قوتها 3.8 درجة، بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وتحولت قرية مولاي إبراهيم لكومة ركام، بعد أن كانت مقصداً سياحياً في السابق، وهي على بعد 45 كيلومتراً فقط شمال شرق مركز الزلزال. وتحولت الخيم التي كانت تنصب عادة للاحتفالات إلى مأوى للمتضررين.

(د ع)