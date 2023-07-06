​​​​​​​أكثر من 50 حالة لدغ عقارب استقبلها مشفى الرقة الوطني

مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة تكثر العقارب والأفاعي في الأرياف، ما يؤدي إلى ازدياد خطرها على الأهالي، واستقبل مشفى الرقة الوطني أكثر من 50 حالة لدغ عقارب خلال الشهرين الماضيين.

رئيس مكتب التدريب والتأهيل الطبي في مشفى الرقة الوطني، الطبيب محمد الجابر بيّن أنه: "خلال الشهرين الماضيين وصل إلى المشفى أكثر من 50 مصاباً بلدغ العقارب في أعمار متفاوتة"، وأضاف: "أول إجراء نتخذه في الطوارئ هو إعطاء المصاب دواء intivino 2، وهو مصل العقرب المعروف عالمياً، بالإضافة إلى المضادات الحيوية، ويبقى المصاب 12 ساعة أو 24 ساعة تحت المراقبة".

وطالب الجابر الأهالي بضرورة الحذر خلال هذه الفترة، كونها فترة انتشار العقارب والأفاعي، وشدد على ضرورة توجُّههم إلى مشفى الرقة الوطني في حال تعرضهم للدغ العقارب أو الأفاعي؛ لإعطائهم الدواء اللازم.

وحذّر الجابر من عدم إسعاف الشخص المتعرض للدغ؛ لأنها قد تؤدي إلى الوفاة، بقوله: "في حال لُدغ شخص ما من العقارب ولم يأتِ إلى المشفى قد يؤدي ذلك إلى الوفاة".

(خ)

ANHA