​​​​​​​أكثر من 45 طائرة مُسيّرة للمرتزقة أسقطتها منظومة تور الروسية في سوريا

وقال ليونوف في مقابلة مع مجلة الدفاع الوطني: "منذ بداية مهمة المناوبة القتالية لمركبات منظومة تور، أصيبت أكثر من 45 طائرة مُسيّرة محلية الصنع للمرتزقة".

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن نظام الصواريخ المضاد للطائرات قصيرة المدى "تور" في القوات البرية بتعديلاته المختلفة، يعد الوسيلة الرئيسة للتصدي لعناصر من الأسلحة الدقيقة والطيران الحربي التكتيكي، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تؤمن المواقع في سوريا بالتعاون مع منظومتي، "إس – 400" و"بانتسير – إس".

وكشف الجنرال أن وحدات قوات الدفاع الجوي الروسية، بهدف التدرب على إصابة الأهداف صغيرة الحجم، صنعت نسخة طبق الأصل من الطائرات المُسيّرة المحلية الصنع التي يستخدمها المرتزقة في سوريا.

(ش ع)