​​​​​​​أكثر من 36 مليون إصابة بكورونا في العالم

وكشف موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي الإصابات عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش بلغ 36 مليونًا و77 ألف حالة، فيما توفي مليون و54 ألف حالة، وأما حالات الشفاء فوصلت إلى 25.2 مليون حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

(س ر)