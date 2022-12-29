​​​​​​​أكثر من 300 منظمة وشخصية عالمية بانتظار رد الأمين العام للأمم المتحدة

قبل نحو أسبوع، أرسل مركز الدبلوماسية المجتمعة في شمال وشرق سوريا عريضة موقعة من قبل أكثر من 300منظمة وشخصية اعتبارية من 29 بلدة حول العالم، للمطالبة بوقف هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ولم يتلق المركز حتى الآن أي رد من المسؤول الأممي، وهو ما أكدته الرئيسة المشتركة لمركز الدبلوماسية المجتمعة في شمال وشرق سوريا نورشان حسين.

نورشان انتقدت موقف الأمم المتحدة حيال الجرائم والانتهاكات الممارسة ضد شعوب شمال وشرق سوريا، قائلة: "إلى الأن لم ترد الامم المتحدة على أي مطلب أو تقرير أو عريضة أرسلت إليها لوقف العدوان والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، لكننا نعلم أن عريضة جمع التواقيع قد وصلت إليهم وسيتم النقاش عليها، ومن المحتمل أن يتم خطو خطوات بهذا الصدد في الوقت المقبل".

مؤكدة بأنهم تلقوا الرد المناسب من الرأي العالمي للمجتمع المدني، عبر انضمام وتوقيع العديد من المنظمات العالمية على عريضة حملة وقف العدوان والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

(آ)

ANHA