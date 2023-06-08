​​​​​​​أكثر من 30 طائرة صينية تدخل المجال الجوي التايواني

أعلن سون لي فانغ، الناطق باسم وزارة الدفاع في الجزيرة، اليوم الخميس، أن "37 طائرة عسكرية صينية" دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال 6 ساعات فقط.

كما أضاف أنه قرابة الساعة 11,00 "أكمل بعضها مساره باتجاه غرب المحيط الهادئ لتلقي تدريبات استطلاعية بعيدة المدى".

بدورها، كتبت الوزارة على تويتر أن الجيش التايواني "يراقب الوضع عن كثب"، مضيفة أنه تم نشر طائرات دوريات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية ردا على ذلك.

لكنها لم توضح ما إذا كانت "عمليات التوغل" ما زالت مستمرة، وفق ما نقلت فرانس برس.

ويأتي ذلك بعد يوم على إكمال الولايات المتحدة والفلبين واليابان تدريبات خفر السواحل المشتركة الأولى في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وغالباً ما تتزامن زيادة التدريبات الجوية والبحرية للجيش الصيني حول تايوان مع إقامة تايبيه صلات دبلوماسية مع دول أخرى.

(د ع)