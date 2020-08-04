​​​​​​​أكثر من 30 قتيلاً وثلاثة آلاف جريح حصيلة ضحايا انفجار بيروت

وجاء الإعلان على لسان وزير الصحة، حمد حسن، لدى تفقده عدداً من مستشفيات العاصمة اللبنانية.

وهذه الحصيلة أولية وليست نهائية في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في مرافق الميناء، وفي ظل وصول مزيد من الإصابات إلى المستشفيات.

وكانت أرقام سابقة غير رسمية تحدثت عن سقوط 10 قتلى جراء الانفجار.

وذكرت مستشفيات عدة في بيروت أنها استقبلت مئات الجرحى إثر الانفجار.

وقالت مصادر طبية إن هناك 500 مصاب على الأقل في "أوتيل ديو" فقط، الذي قال إنه لم يعد بمقدوره استيعاب المزيد.

وهز انفجار ضخم ميناء بيروت، وتبعه آخر أكثر ضخامة، مما أدى إلى أضرار هائلة في الميناء ومناطق واسعة في العاصمة اللبنانية.

(ي ح)