​​​​​​​أكثر من 110 قرية وبلدة وموقعاً حيوياً يطالها القصف التركي خلال 48 ساعة

كثّفت دولة الاحتلال التركي، منذ 4 تشرين الأول الجاري، وتيرة هجماتها بواسطة طائرات مسيّرة وحربية، على مناطق شمال وشرق سوريا، مستهدفة المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية، بينها مشافٍ ومحطات للمياه والكهرباء، ومشافي ومواقع نفطية.

وبلغت عدد هذه المنشآت الحيوية والمواقع الخدمية والقرى في شمال وشرق سوريا، وفق ما رصدته وكالتنا خلال اليوم الثاني من الهجمات على المنطقة وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، أكثر من 70 موقعاً وقرية.

إليكم تفاصيل أكثر حول هذه الهجمات وعمليات قوات سوريا الديمقراطية في إطار الردّ عليها:

مقاطعة قامشلو

* استهدف جيش الاحتلال التركي منشأة السويدية الحيوية التي تزود إقليم الجزيرة بالطاقة الكهربائية، وتبعد 18 كم عن بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو، 5 مرات.

* قصف جيش الاحتلال التركي في ساعة متأخرة من ليل الخميس، مشفى كوفيد في قرية كري فرا التابعة لمدينة ديرك في إقليم الجزيرة، ودمّرته بشكلٍ كامل.

* قصفت طائرة حربية لدولة الاحتلال التركي مصفاة للبترول بالقرب من منشأة السويدية في ناحية كركي لكي.

* قصفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي محطة توليد الكهرباء الرئيسة في ناحية تربه سبيه، الواقعة في الجهة الشرقية للناحية، ما تسبب بخروجها عن الخدمة.

* قصف جيش الاحتلال التركي للمرة الثانية محطة كهرباء قامشلو الواقعة على الحزام الشمالي للمدينة.

* استهدف جيش الاحتلال التركي، محطة مياه خانا سري التابعة لمدينة ديرك في مقاطعة قامشلو.

* قصفت مسيّرات دولة الاحتلال التركي، قرية ميركا ميرا في ريف ناحية ديرك.

* قصفت مسيّرات الاحتلال التركي، قرية كرزيرو في ريف ناحية ديرك.

* قصفت مسيّرات الاحتلال التركي، صوامع الحبوب في ريف ناحية عامودا الشرقي.

* استهدف جيش الاحتلال التركي محيط قرية تل جهان في الريف الشمالي الغربي لناحية تربه سبيه بقذائف مدفعية.

مقاطعة الحسكة

* قصف جيش الاحتلال التركي، قرية أم الكيف الواقعة غرب ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

* استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية أم الخير بالريف الغربي لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة بالمدفعية الثقيلة.

* استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، مركز ناحية رزكان، وقرى ربيعات وتل الورد وبوبي، والاسدية، والرابطة، وخربة شعير، ودادا عبدال، في الريف الجنوبي لناحية زركان بالدفعية الثقيلة والقذائف الانشطارية.

عفرين والشهباء

* استهدفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، 4 مرات نقطة لقوات حكومة دمشق في المنطقة الواقعة بين قريتي آقيبة وصوغانكة في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة، وأسفر عن إصابة عنصر لدمشق.

* قصفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، قرية شوارغة في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة.

* استهدف جيش الاحتلال التركي بالقذائف الصاروخية نقطة ثانية لقوات حكومة دمشق في قرية صوغانكة، أسفر عن إصابة اثنين من عناصر القوات.

* قصف جيش الاحتلال التركي قرى مرعناز،المالكية، شوارغة، تل مرعش، كفر عتون، في ناحية شرا لتابعة لعفرين المحتلة.

* قصف جيش الاحتلال التركي قرى بينه، وصوغانكه، وآقيبة، ومياسة وكيلوتة، وديرجميل في ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة، كما طال القصف محيط ناحية تل رفعت ومطار منغ العسكري وقريتي بيلونية وعين دقنة في منطقة الشهباء.

إقليم الفرات

* استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، قرى في الريف الشرقي والغربي لناحية عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة في إقليم الفرات، وتركز القصف على قرية فاطسة في الريف الشرقي للناحية، وعلى محيط استراحة الصقر في الريف الغربي.

* قصفت طائرات حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي، مشفى كوفيد وغابة كوباني، وحي كانيا كردان ومعمل الأسمنت في مدينة كوباني.

* قصف جيش الاحتلال التركي مركز ناحية عين عيسى، بالإضافة إلى قرى هوشان والخالدية ومشيرفة وطريق M4 الدولي بالأسلحة الثقيلة.

*قصف جيش الاحتلال التركي مزرعة أحمد منير ونقطة لقوات حكومة دمشق في قرية زور مغار غربي مدينة كوباني.

* استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى الريف الشمالي والشمالي الغربي لمدينة منبج على امتداد الخط المقابل لمناطق جرابلس المحتلة.

* قصف جيش الاحتلال التركي، قرى الدبس والصفاوية، وفاطسة، وخزان مياه قرية فاطسة، وموغلات، بير كنو، حرية، صوامع قز علي، زنوبيا، صاولكي، شركة لافا، دبس، هوشان، خالدية، جديدة، ومدخل مدينة مشيرفة، في ريفي عيسى الغربي والشرقي، وقريتي كوران وجيشان، كما قصف قرية تل شعير في ريف كوباني الغربي.

قوات سوريا الديمقراطية ترد على الهجمات

* في إطار رَدِّ قوات سوريا الديمقراطية على هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، نفّذت القوات عمليتين عسكريتين ضد قوات الاحتلال، أسفرت عن مقتل خمسة من جنود الاحتلال وإصابة العشرات، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات.

* وفي وقت سابق من منتصف ليلة أمس، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قواعد الاحتلال التركي في ريفي عين عيسى وسري كانيه، أسفرت عن مقتل العديد من جنود جيش الاحتلال، على أن يتم نشر تفاصيل العمليات لاحقاً، حسب بيان المركز الإعلامي لقسد.

وقصفت دولة الاحتلال التركي في اليوم الأول من الهجوم على شمال وشرق سوري، أكثر من 40 موقعاً حيوياً وقرية وبلدة في شمال وشرق سوريا، بينها محطات لتحويل الكهرباء و7 مواقع نفطية ومحطتان لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين، وجرح 12 آخرين، واستشهاد 6 من أعضاء قوى الأمن الداخلي وجرح اثنين آخرين.

وفي تقاطع المعلومات الموثقة التي أكدتها بيانات للجهات الرسمية في شمال وشرق سوريا، وما وثقه مراسلينا، اسفرت الهجمات عن استشهاد 15 شخص بين مدنيين وأعضاء في قوى الأمن الداخلي، وقوات سوريا الديمقراطية.

(ي م)

ANHA