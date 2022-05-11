​​​​​​​أكرم المحشوش يشرح عبر وكالتنا مواد مسوّدة العقد الاجتماعي الجديد

شارفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على الانتهاء من صياغة عقد اجتماعي، بهدف تحديد شكل ونظام الإدارة في المنطقة، أهدافها وطبيعة عملها في المنطقة وخارجها، وتحديد واجبات وحقوق كل مكون أو فرد يعيش في المنطقة، لتكون بمثابة دستور.

وللخروج بصياغة نهائية للعقد قبل المصادقة عليه، تستمر اللجنة الموسعة لصياغة العقد باجتماعاتها مع شرائح المجتمع المختلفة، والتي بدأت عقب الانتهاء من صياغة المسوّدة في الـ 12 من شباط / فبراير العام الجاري.

ولشرح بنود العقد الاجتماعي وأبوابه الأربعة بشكل معمق، تستضيف وكالتنا، مساء اليوم، وفي تمام الساعة 19:00 بتوقيت مدينة قامشلو، الشيخ أكرم المحشوش، عضو اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا.

ويمكن متابعة البرنامج على صفحة الوكالة ومواقع التواصل الافتراضي الرسمية لـ ANHA

https://www.youtube.com/channel/UCW353iupRhL8OspPE50U2dg

https://www.facebook.com/hawarnews

https://hawarnews.com/ar/

(ي ح)

ANHA