​​​​​​​اختيار أول امرأة لترأس اللجنة التوجيهية في صندوق النقد الدولي

وتمّ اختيار وزيرة المالية السويدية ،ماغدالينا أندرسن، رئيسةً للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية, وستتولّى رئاسة اللجنة في يناير/ كانون الثاني المقبل لولاية مدتها ثلاث سنوات، وذلك خلفاً لمحافظ البنك المركزي الجنوب أفريقي ،ليسيتيا غانياغو، الّذي يشغل هذا المنصب منذ 18 يناير 2018.

وماغدالينا أندرسن هي وزيرة المالية السويدية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014 ، وقد شغلت مناصب عديدة في الحكومة السويدية.

وتتألّف اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من 24 عضواً، يتوزّعون على محافظي بنوك مركزية، ووزراء مالية ومسؤولين من مستويات مماثلة في دول أعضاء بصندوق النقد الدولي.

وخلال العام 2020 اضطرّت اللجنة لعقد اجتماعيها عبر الفيديو بسبب جائحة كورونا، لكنّ اجتماعها المقبل سيعقد حضوريّاً في واشنطن في 10 أبريل 2021.

(د أ)