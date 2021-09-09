​​​​​​​اختيار 14 مشاركاً للتأهل للمرحلة الثانية من مهرجان هاوار

ويقام في مخيم برخدان في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء مهرجان هاوار الغنائي في موسمه الثالث تحت شعار "الثقافة الأصيلة هي صدى العصر".

وبدأت الفعالية بتأدية المجموعة الثالثة لأغنية جماعية.

ومن ثم قدمت المجموعة الثالثة من المشاركين فرادى وهم (شرفان محمد، بريفان سيدو، نوجين بركات، أحمد عيسو، محمود سيدو، روجانا بلكو، مسلم شيخو) أغانيهم وأدّوها على خشبة المسرح.

وبعدها تم إيقاف الفعالية مؤقتاً لحين إصدار القرار من قبل لجنة التحكيم عمن يتأهلون وبعد استئناف الفعالية تم اختيار مصطفى شيخو، إبراهيم عبدو، زيرين إيبش، محمد عثمان، نوجين بركات، سرهات سيدو، أحمد بريم، فكرت حجو، أزدام موسى، محمد إيبش، ميرفان زيبار، روجانا بلكو، سيدو هورو، فريدة طاري كمتأهلين للمرحلة الثانية.

وتبدأ فعاليات المرحلة الثانية من مهرجان هاوار في موسمه الثالث في 14 أيلول وتستمر لمدة يومين وذلك في مخيم برخدان.

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ANHA