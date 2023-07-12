​​​​​​​اختيار 12 سباحاً لتمثيل منتخب إقليم الجزيرة

شهد قبل قليل مسبح الـ "كلاسيكو" الواقع في مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا، منافسة في السباحة على مستوى إقليم الجزيرة، بتنظيم من المجلس الرياضي في الإقليم، شارك فيها 20 سباحاً، لاختيار من يمثل الإقليم في منتخبه لرياضة السباحة في منافسات السباحة على مستوى المنتخبات.

وقسمت المنافسة وفقاً للمسافات، بين 50 متراً، و100 متر، حيث شهدت منافسة قوية بين المشاركين في جميع جولاتها.

وانتهت المنافسة باختيار 12 سباحاً لتمثيل منتخب الإقليم، من بينهم 10 سباحين لمسافة الـ 50 متر، وسباحان لمسافة الـ 100 متر.

هذا ويستمر المجلس الرياضي في إقليم الجزيرة، في موسمه الرياضي عبر تنظيم البطولات والمنافسات الرياضية للألعاب الفردية والجماعية.

(خ ع/أم)