​​​​​​​اختُطف لانتقاده مسرور البرزاني

أصدرت محكمة هولير حكماً بالسجن على الصحفي شيروان شيرواني لـ 4 سنوات إضافية أمس الخميس، وانتقد الصحفي أوميد بروشكي رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البرزاني، وقال إن: "رئيس الإقليم يتبع عقلية بوليسية في معاقبة شيروان شيرواني".

حُكم على شيرواني أمس الخميس بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية بتهمة تزوير وثائق.

أدلى محامي سجناء بهدينان، رمضان هرتيزي، بتصريح صحفي بعد الحكم على شيرواني، وقال: "حكمت محكمة هولير على شيروان شيرواني بالسجن 4 سنوات بحسب المادتين 295 و298 بتهمة التزوير، مما يدل على انعدام سيادة القانون وانعدام استقلالية المحاكم في إقليم كردستان".

مسرور البرزاني هو الذي حكم

بعد أن صدر الحكم على شيرواني، تحدث أوميد بروشكي وهو أحد أصدقاء شيروان شيرواني حول قرار المحكمة وقال إن: "المحكمة لم تحكم على شيروان شيرواني لمدة 4 سنوات، وهذا القرار هو قرار رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني".

وتابع: "لا يمكن إدارة الدول بالتفكير العسكري والاستخباراتي وقد تم اتخاذ هذا القرار ضد الأصوات المطالبة بالحرية والمعارضة للسلطة في بهدينان ويجب أن نتخذ موقفاً ضد هذا القرار".

بعد ساعات من انتقاد بروشكي لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تم اختطافه من قبل قوات تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK.

أفاد ممثل سجناء بهدينان، أيهان سعيد، أن الصحفي أوميد بروشكي اختطف الليلة الماضية من قبل قوات الأمن في دهوك.

وقال أيهان سعيد في رسالة نشرها على صفحته على الإنترنت: "نحمّل قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية حياة بروشكي لأنه اعتقل بدون أمر قضائي".

(ف)