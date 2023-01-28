​​​​​​​اختتام زيارة الوفد الدولي لمناهضة العزلة إلى آمد

التقى الوفد في اليوم الأخير من زيارته إلى آمد، مساء أمس الجمعة، بأعضاء وممثلي جمعية دعم ومساعدة عوائل مفقودي مهد الحضارة ‏MEBYA DER‏، وجمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG)، ونقابات كردستان ووالدة الشهيد عكيد إيبك، خالصة أكسوي، التي وصلها جثمان ابنها الشهيد عن طريق سيارة شحن.

واستمع الوفد خلال الزيارات إلى ممثلي الجمعيات والنقابات الذين أبلغوه بدورهم ببعض المعلومات.

يتعدون على الجثامين

وتحدث الرئيس المشترك لجمعية دعم ومساعدة عوائل مفقودي مهد الحضارة، شيخموس كاراداغ، عن أنشطة مؤسسته، وقال: "إن جمعيتنا تدير أنشطتها رسمياً، وفقد الكثير من الأشخاص حياتهم نتيجة لهذه الحرب المستمرة، حيث تأسست هذه المؤسسة بناء على طلب العوائل. هناك حرب في كردستان منذ سنوات، والموت هو حقيقة من حقائق الحرب، لكن الأسر تريد تشييع جثامين أبنائهم وفقاً لمعتقداتهم، وكثيراً ما تتعرض المزارات للهجوم والتمثيل بالجثامين، وتسليمها للأسر في شاحنات".

الأسلحة الكيماوية

ولفت كارداغ الانتباه في حديثه إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، وقال: "من الضروري تشكيل لجنة مستقلة والتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية".

'لن يتحقق السلام من دون القائد عبد الله أوجلان'

أوضح كارادغ، أنهم يقومون بعملهم بشكل رسمي، لكنهم ما زالوا يواجهون عقبات، وذكر أن السلطات التركية في كثير من الأحيان لا تسمح لهم بالقيام بعملهم.

كما تحدث عن العزلة، وقال: "سيصبح السلام هو الأجندة عندما تفتح بوابة إمرالي وتُرفع العزلة، حيث لن يتحقق السلام بدون القائد عبد الله أوجلان ولن تتوقف الحرب، ومن الضروري أن تشارك المؤسسات والهيئات المستقلة في الجهود المبذولة لرفع العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

'سنقاوم حتى النهاية'

كما أفادت الرئيسة المشتركة لجمعية دعم ومساعدة عوائل مفقودي مهد الحضارة، يوكسل ألماس، أنه نتيجة للحرب التي استمرت 45 عاماً، عانى الشعب الكردي كثيراً، وأشارت إلى أهمية الوصول إلى حل، وقالت: "لن نوقف كفاحنا، سنقاوم حتى النهاية".

'ان العمل الصحفي صعب في تركيا'

في سياق زيارته إلى آمد، التقى الوفد بجمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG)، حيث رحبت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، دجلة مفتو أغلو، والمدير حقي بولتان، بالوفد،

وتحدثت دجلة مفتي أوغلو، للوفد وأبلغته أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تؤثر أيضاً على وسائل الإعلام.

وذكرت أن الصحفيين يتم اعتقالهم في تركيا أكثر من غيرها في العالم، وتابعت: "إن عمل الصحافة في تركيا صعب للغاية، وإذا كان هؤلاء الصحفيون من الكرد وكردستان، فإن الضغط يزداد، ويتم التحقيق معنا بسبب الأخبار التي نصدرها، حيث يعمل الكرد في صحفهم وقنواتهم ووكالاتهم منذ أكثر من 30 عاماً، وحتى الآن اُغتيل حوالي 50 صحفياً، وتعرضت مبانيهم للقنابل وفُقدوا أثناء التحقيق، ويتغير هذا الضغط ويتجلى وفقاً للعمليات، وقد زاد هذا الضغط مع وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة".

الضغط على الصحافة

وقالت دجلة مفتي أوغلو، في ختام حديثها: "نُفذت مداهمتان كبيرتان ضد الصحافة الحرة في غضون عام، بنتيجة هذه المداهمات اعتقل 26 صحفياً. حيث يعتبر العمل المهني جريمة ويتم اعتقال الصحفيين. ووفقاً لتقارير جمعية صحفيي دجلة والفرات يوجد 88 صحفياً في السجون حالياً، كما يواجه المراسلون الميدانيون عقبات من قبل قوات الأمن، وغالباً ما يتم حظر الصحف والمواقع الإلكترونية. وقد تعرضت وكالة مزوبوتاميا 35 مرة، ووكالة المرأة 41 مرة للعقبات".

كما التقى الوفد برؤساء نقابات المحامين في كردستان، حيث حضر الاجتماع رئيس نقابة المحامين في وان سنان أراز، ورئيس نقابة المحامين في شرناخ روجهات ديلسيز، ونائب رئيس نقابة المحامين في آمد مهدي أوزدمير.

تحدث رئيس نقابة المحامين في شرناخ، روجهات ديلسيز، في البداية وأشار إلى أن القائد عبد الله أوجلان، ليس شخصاً عادياً، بل هو ممثل سياسي في الشرق الأوسط.

وأبلغ ديلسيز أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان "إلا تقتصر على 3 سنوات، وحتى الآن فُرضت عليه العزلة مرات عديدة، ويتم ارتكاب جريمة بهذه العزلة".

حالة السجون

من جانبه لفت نائب رئيس نقابة المحامين في آمد، مهدي أوزدمير، الانتباه إلى انتهاك الحقوق في كردستان، وأشار إلى أن المعتقلين في السجون محرومون من الكثير من حقوقهم الأساسية، وقال: "لقد بيّنا هذا الظلم في التقارير، حيث يتم فرض العزلة في جزيرة إمرالي منذ فترة طويلة، وتقدمت نقابة المحامين في آمد إلى وزارة العدل عدة مرات لمقابلة القائد أوجلان، لكن لم الرد حتى الآن.

كما قال رئيس نقابة المحامين في وان، سنان أراز، إن الأمور التي تحدث في إمرالي، هو انتهاك لقاعدة المساواة.

وانتهت الزيارات بالإجابة على الأسئلة.

وكان "الوفد الدوليّ لمناهضة العزلة" والمؤلّف من 36 شخصاً من 7 دول مختلفة، قد زار تركيا في 25 كانون الثاني الجاري، لعقد اجتماعاتٍ حول العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

(س ر)