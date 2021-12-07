وهذا وأطلق اتحاد مثقفي عفرين بالتنسيق مع كل من هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الشباب والرياضة وهيئة التربية والتعليم وحركة الهلال الذهبي وحركة الثقافة والفن وكومين الرسم مشروعاً لداعم الأطفال في المخيمات عبر نشاطات ثقافية وفنية ورياضية وتعليمية مع بداية فصل الصيف.

وتجمع اليوم العشرات من الأطفال في المخيمات مع ذويهم وأعضاء المجالس والكومينات في صالة ميتان الواقعة في ناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء.

وانطلقت الفعالية بوقوف المشاركين دقيقة صمت، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد مثقفي إقليم عفرين أفيستا إبراهيم، كلمة قدمت فيها الشكر لجميع الجهات التي شاركت في إنجاح هذا المشروع، وساهمت في إخراج الأطفال من الحالة الصعبة التي يعيشونها في المخيمات والترفيه عنهم عبر هذه الفعاليات.

وقالت أفيستا إبراهيم: "إن الأطفال هم أساس المجتمع، لذا علينا أن نعلمهم أساس الحياة وأن نخرجهم من الحالة النفسية السيئة التي عاشوها جراء العدوان التركي ومرتزقته على عفرين، وتهجيرهم إلى الشهباء والعيش في البيوت المدمرة والمخيمات".

ثم عرض سنفزيون عن حملة "الطفل أمل ومسؤولية "، تمحور حول الأعمال والفعاليات والنشاطات التي قدمتها الحملة و المشاركون فيها، ومن بعدها قدمت فرقة الأطفال التابعة لحركة الثقافة والفن لإقليم عفرين بعض الفقرات من الرقص التراثي الفلكلوري.

من ثم رسم المتدربون في "كومين الرسم لإقليم عفرين" شجرة زيتون على لوحة رسم كبيرة.

ليتم في ختام الفعالية توزيع الهدايا على الأطفال المتواجدين في الفعالية، لتختتم الحفلة بعقد حلقات الدبكة بمشاركة جميع الحضور.

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ANHA