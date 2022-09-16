ونظمت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة اليوم الحفل الختامي للدورة الثالثة لمسابقة "كاتب المستقبل" الخاصة بالأطفال، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وحضر الاحتفالية العشرات من الأطفال وذويهم، بالإضافة على فرق موسيقية للأطفال.

وألقى عضو هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة عبد المجيد خلف كلمة هنأ فيها الأطفال الفائزين، وأكد أن القصص التي كتبها الأطفال المشاركين تبشر بمستقبل مزهر للأطفال.

واستمرت الاحتفالية بتوزيع الجوائز على الأطفال الفائزين في المراتب الثلاثة الأولى باللغتين الكردية والعربية، بالإضافة إلى توزيع هدايا رمزية على جميع الأطفال المشاركين في المسابقة.

ونظمت مسابقة "كاتب المستقبل" برعاية هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة لأول مرة عام 2020 تحت شعار "براعم اليوم أشجار المستقبل" يشارك فيها الأطفال من عمر 10 سنوات وحتى عمر 18 سنة مقسمين على فئتين عمريتين وباللغتين العربية والكردية.

ANHA