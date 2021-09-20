​​​​​​​اختتام مهرجان هاوار الثالث بتكريم الفائزين

وتحت شعار "الثقافة الأصيلة هي صدى العصر" نُظم مهرجان هاوار في موسمه الثالث في مخيم برخدان في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء.

وبدأت الفعاليات في اليوم الأخير بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن حنان سيدو تطرق فيها إلى أهمية الثقافة "إن قيم المجتمع تأتي من الثقافة ولهذا ومن أجل الحفاظ على قيمنا وتاريخنا علينا أن نحمي ثقافتنا وألا نسمح للأعداء بتدمير ثقافتنا".

وأضاف سيدو "أمنيتنا هي أن ننظم مهرجان هاوار الرابع في عفرين وهي محررة".

كما ألقيت كلمة باسم هيئة الثقافة والفن لإقليم الجزيرة من قبل عفاف حسكي التي نوّهت بأن "الأعداء يحاولون بشتى الوسائل إبادة ثقافة المجتمع، إن الأعداء لا يتوانون عن إبادتنا ثقافياً، ولهذا علينا أن نعي تلك السياسات المحاولة إبادتنا ويجب أن نناضل ضدها".

بعد ذلك قدّم الفنان الشعبي محمد وليد أغنية تراثية خاصة بالفلكلور العفريني. ثم أدّت عضوة لجنة التحكيم الفنانة هديت عثمان بعضاً من الأغاني الثورية.

بعدها عُرض سينفزيون للفنان الكردي العفريني جميل هورو، عرضت فيه أغانيه مع بعض من صوره ضمن مسيرته الفنية.

ثم أدّى المشاركون "أحمد بريم، محمد إيبش، ميرفان زيبار، زيرين إيبش، مصطفى شيخو، سرحد سيدو، فريدة طاري" أغانيهم، بعدها قيّمت لجنة التحكيم أداءهم وانتقدت نواقصهم لمعرفة كيفية تجاوزها.

وفي النهاية اختارت لجنة التحكيم أسماء الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى وهم كل من (مصطفى شيخو، زيرين إيبش، فريدة طاري) وسط تصفيق حار من قبل الجماهير الحاضرة بالمئات، وتم تكريم الفائزين بمجسم نُقش عليها شعار مهرجان هاوار.

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ANHA