اختتمت اليوم فعاليات مهرجان الشهيدة روناهي باور الخامس للدبكات في مدينة الحسكة بعد تقديم فعالياته لليوم الثالث على التوالي، والذي بدأ في الـ29 من شهر تموز.

وأقيم المهرجان في مركز سردم للثقافة في حي المشيرفة بالمدينة، وذلك تحت شعار "لكل دبكة قصة ولكل قصة تاريخ", وتم تقديم عروض الدبكات لـ16 فرقة من عموم شمال وشرق سوريا المشاركة في المهرجان لتقديم تراثها الفلكلوري والفني.

وبدأ المهرجان في اليوم الأول بمسيرة انطلقت من أمام مركز الخابور للثقافة والفن في حي الصالحية بمدينة الحسكة، واتجهت نحو دوار الحمامة، ومن ثم انطلقت إلى مركز سردم.

وتم إلقاء عدة كلمات هناك هنأت المهرجان على شعوب المنطقة، إضافة إلى عرض سنفزيون عن حياة الشهيدة روناهي باور، وانتهت بعقد حلقات من الدبكات الفلكلورية والفنية.

وفي اليوم الثاني لمهرجان الشهيدة روناهي باور تم تشكيل لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء لتقييم عروض الفرق العشرة المشاركة في فعاليات اليوم الثاني للمهرجان وتسجيل ملاحظاتهم عن الفرق لاختيار الفرق التي ستتأهل لليوم الأخير من المهرجان وتكريمها.

وفي اليوم الثالث والأخير بدأ مهرجان الشهيدة روناهي باور بالوقوف دقيقة صمت, تلاها عروض دبكة من الفرق الستة المتبقية لتختتم عروضهم في اليوم الثالث.

والفرق التي قدمت عروضها الفلكلورية في اليوم الثالث والأخير هي "فرقة شهداء قرجوغ من كوجرات، فرقة الشهيد كوران من رميلان، فرقة أمل من الرقة، فرقة الشهيدة روناهي باور من الدرباسية, فرقة جياي كورمينج من عفرين، فرقة الشهيد ولات من قامشلو.

واختتم المهرجان بتقديم دروع تكريمية للفرق الـ 16المشاركة، إضافة إلى تكريم الإعلام الحر, قوى الأمن الداخلي, فيما تم تكريم الفرق الثلاثة الفائزة بالمراتب الثلاثة الأولى، وهي "فرقة شهداء قرجوغ بالمرتبة الأولى، والمرتبة الثانية لفرقة قامشلو, والمرتبة الثالثة فرقة كوباني, حيث تم تقديم دروع لهم.

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ANHA