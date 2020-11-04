​​​​​​​اختتام معرض كتب أوجلان والتأكيد على مواصلة النضال حتى تحقيق حريته

نظّم مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود خيمة معرض لكتب القائد عبدالله أوجلان من أجل المطالبة بحرية القائد بتاريخ 28 من الشهر الجاري، بعرض 496 كتاباً من مؤلفاته ، وقد اختُتم اليوم ببيان أمام الخيمة في ساحة الجبانات في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

شارك في البيان العشرات من أعضاء وإدارة المؤسسات ومجالس الحي، وقرئ البيان من قبل منسقيّة مؤتمر ستار آمنة خضر، وجاء في نص البيان:

"نظراً للحاجة الماسة إلى اقتناء الكتب وتسهيل الوصول لكل مَن يرغب، نحن حركة مؤتمر ستار أطلقنا هذه المبادرة من أجل تمكين مطالبنا في حق رفع صوت المرأة من أجل المطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان، لن تتوقف حركة المرأة عن العمل لنشر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

ومن هذا المنطلق سنواصل سلسلة الفعاليات والاعتصامات في كافة أنحاء العالم حتى تحرير القائد عبدالله أوجلان من سجن إمرالي، بريادة رفيقاتنا المناضلات اللواتي استشهدن برفع أصواتهن وأقلامهن في وجه كل من وقف أمام المشروع الديمقراطي والإصرار على متابعة الخط الذي ضحى به الشهداء.

هذه الحملة كانت لكتب القائد عبد الله أوجلان والحملة القادمة ستكون لكتب الشهداء التي تم تدوينها".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان، وتحيي الشهداء.

ANHA