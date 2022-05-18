​​​​​​​اختتام معرض الكتب الكردية في قامشلو

وانتهت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث والأخير لمعرض الكتب الكردية في روج آفا، لتوقيع 150 نسخة من كتاب "PEYVEN ZERIN" والذي يعني بالعربية "الكلمات الذهبية"، للكاتب الراحل مجيد غزي.

هذا ووقع الكتاب نيابة عن الكاتب الراحل، صديقه وعضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة عبد الرحمن محمد.

ليختتم المعرض بتوجيه الشكر للموجودين والمشاركين من قبل عضو اللجنة التحضيرية عبد المجيد خلف.

وكانت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة قد افتتحت الأحد، أول معرض للكتب الكردية في روج آفا لمدة ثلاثة أيام متتالية، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، وذلك بالتزامن مع يوم اللغة الكردية الذي يصادف (15) أيار.

وشارك في المعرض، ديوان الأدب، واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، واتحاد الكتاب الكرد في سوريا، ومؤسسة اللغة الكردية، وأكثر من 15 دار للنشر في روج آفا.

فيما زاره خلال الأيام الثلاث ممثلون عن الإٍدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، وأعضاء مختلف المؤسسات في المدينة، بالإضافة إلى مختلف الشرائح المجتمعية من أهالي قامشلو.

(ش ي/ س ر)

ANHA