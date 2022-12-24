​​​​​​​اختتام معرض الفن التشكيلي بدورته الثالثة في كوباني

ونُظمت فعاليات معرض الفن التشكيلي بدروته الثالثة، هذا العام في صالة الفرات في مدينة كوباني، بإشراف مركز باقي خدو للثقافة والفن، تحت شعار "ألواننا أقوى من أصوات أسلحتكم"، حيث شارك فيه 15 فنان/ـة من الفئة الشابة، بـ 60 لوحة، أغلبها رسمت بالفحم.

وكانت فعاليات المعرض، قد بدأت يومها الأول في 22 كانون الأول الجاري، بحفل افتتاح تضمن تقديم فقرات غنائية للفنان حسين خاني، كُرّم بعدها الفنانون المشاركون في المعرض من قبل منظمي المعرض.

وخلال 3 أيام متتالية، عرضت لوحات مختلفة عن الواقع المعاش في المنطقة من ثورات وأزمات؛ أهمها صورة الشابة الكردية، جينا أميني؛ رمز الانتفاضة الشعبية في روجهلات وإيران، وصور المقاتلات الكرديات.

(ن ك/د)

ANHA