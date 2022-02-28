​​​​​​​اختتام معرض الفن التشكيلي الثالث في كوباني بتكريم الرسامين

كانت هيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات نظمت معرض الفن التشكيلي الثالث تحت شعار "بألوان طيف مشته نور تتزين أناشيد الحرية" بإشراف الرسام محمد شاهين في مدينة كوباني.

وزينت صالة الفرات التي أقيم فيها المعرض بـ 70 لوحة فنية رسمت من قبل 20 فنانة شابة والمشرف الرسام محمد شاهين في مدينة كوباني. والتي سلطت الضوء على تداعيات الحرب وتأثيرها على المجتمع بشكل عام بالإضافة إلى إبراز دور المرأة في ثورة روج آفا وبشكل خاص مقاتلات وحدات حماية المرأة، إضافة إلى اللوحات التي تضمنت شرح الفلكلور الكردي القديم ولوحات أبرزت جمال الطبيعة ورونقها.

ويهدف المعرض إلى الحفاظ على الثقافة الكردية وتشجيع الفنانين الكرد للتقدم وتنمية المواهب الشابة.

واستمر المعرض لثلاثة أيام على التوالي بتوافد العشرات من أهالي مدينة كوباني وأعضاء المؤسسات والهيئات في إقليم الفرات منذ الـ 26 من الشهر الجاري.

وفي ختام المعرض كرمت هيئة الثقافة والفن والإدارة الذاتية في إقليم الفرات الرسام محمد شاهين المشرف على المعرض، وكافة الفنانات المشاركات بلوحاتهن في المعرض. لتنتهي الفعالية باحتفالية عقد الحضور فيها حلقات الدبكة.

والجدير بالذكر أن هذا المعرض هو الثالث من نوعه في مدينة كوباني، إذ تم إقامة معرضين من قبل في مدينة كوباني تم إقامة المعرض الأول في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 في متحف كوباني شمال المدينة بينما أقيم المعرض الثاني في شهر أيلول/ سبتمبر لعام 2019 في شارع تلل وسط مدينة كوباني.

(م ع/ل)

ANHA