​​​​​​​اختتام كونفراس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة بانتخاب إدارة جديدة للمجلس

عقد مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة كونفراسه السابع تحت شعار "بحرب الشعب الثورية سنهزم احتلال وفاشية الدولة التركية" وذلك في صالة سلكو بمدينة الحسكة.

وحضر الكونفراس ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ، أحزاب سياسية ، مؤتمر ستار والمئات من عوائل الشهداء.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، وافتتح بكلمة من قبل والدة الشهيد حمزة داوود، الأم نجاح داوود، وقالت "كل ما تحقق في شمال وشرق سوريا هو نتاج نضال الآلاف من الشهداء، الذين ضحوا لينال شعبهم حقوقهم"، واكدت أن عوائل الشهداء لن يتخلوا عن أهداف أبنائهم وبناتهم من الشهداء.

واشارت نجاح داوود، أن ما تتعرض له المنطقة ولا سيما من دولة الاحتلال التركي ومرتزقته ليس الا محاولة لأفشال مشروع اخوة الشعوب، وللقضاء على ثقافة ووجود الشعوب.

تلاها انتخاب ديوان الكونفرانس المؤلف من خمسة أعضاء لتسيير أعمال الكونفرانس وهم كل من "محمود جواد، أحمد أسعد، حسن عبيد، براء الصالح، نسرين مرعي".

تلاها إلقاء كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية ألقاها القيادي حيدر صالح، الذي وصف الشهداء برسالة الارض للسماء، والتي تحمل معاني مقدسة عن أهمية تضحيات الشعوب ضد الظلم والاضطهاد، وتابع قائلاً "من اولوياتنا تحرير واسترجاع كافة الاراضي السورية المحتلة وفي مقدمتها "عفرين، سري كانيه، كري سبي /تل ابيض".

وباسم باسم حزب الاتحاد الديمقراطي pyd، تحدث عبد الغني أوسو وقال: "إن شعوب شمال وشمال وشرق سوريا بتكاتفهم، والتفافهم حول مشروع الامة الديمقراطية والادارة الذاتية، جعلوا المنطقة رقماً صعباً في المعادلات السياسية الدولية، وعائق امام تمرير المصالح الدولية في البلاد".

وبعدها قرئ تقرير عامي 2020 و 2021 لمجلس شهداء الحسكة والتي تضمنت التحليل السياسي و الوضع التنظيمي و أعمال المجلس, وبعدها فتح باب النقاش أمام الحضور لتقييم ماورد في التقرير من أعمال.

واختتم الكونفراس بإجراء الانتخابات وفيها تم انتخاب الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة وهما كل من سلمى قاسم، خالد داري، بالإضافة إلى انتخاب 15 عضو/ة لإدارة المجلس.

(ه إ/ل)

ANHA