​​​​​​​اختتام كونفراس الاتحاد الرياضي بالمصادقة على نظام داخلي وانتخاب أعضاء المجلس العام

عقدت اليوم هيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الكونفرانس التأسيسي للاتحاد الرياضي لشمال وشرق لسوريا بهدف تنظيم الرياضة بشكل أفضل وذلك في مركز الثقافة والفنون بالرقة, وحضر الكونفراس العشرات من الرياضيين والرياضيات من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا والاتحادات الرياضية واللجان في المناطق السبعة بالإضافة إلى مسؤولين من الإدارة الذاتية ومجلس الرقة المدني.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة ترحيبية ألقتها الرئاسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية.

تلتها كلمة باسم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ألقتها نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي أمينة أوسي والتي باركت في بداية كلمتها على جميع شباب وشابات شمال وشرق سوريا عقد هذا المؤتمر التأسيسي للاتحاد الرياضي في شمال وشرق سوريا.

مؤكدة أن الإدارة الذاتية واثقة من عمل هذا الاتحاد الذي سيكون أكثر تنظيماً للعمل الرياضي في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأشارت أمينة أوسي إلى دور الشبيبة في بناء الإدارة الذاتية وتشكيلهم النواة الأساسية لهذه الإدارة ولعبهم دوراً مهماً ضمنها وعلينا دعم هذه الفئة وهذا الاتحاد لنصل إلى مجتمع رياضي متكافئ.

وأكدت أوسي أن" انعقاد هذا الكونفراس سيكون هدفاً سامياً بالنسبة للواقع الرياضي وعليه يكون شعارنا القوة والتنظيم، وسنركز ونتابع وندعم أعمال هذا الاتحاد ونحن على ثقة من مخرجاته".

وبدورها باركت عضو اتحاد المرأة الشابة لشمال وشرق سوريا ميديا يوسف انعقاد الكونفرانس التأسيسي للاتحاد الرياضي، وقالت: "ونعتبره إنجازاً من إنجازات ثورة شمال وشرق سوريا، ونهدي هذا النجاح للقائد عبدلله أوجلان". وتطرقت إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة، وأهمية الثورة في سحب الرياضة من الاستغلال".

وشددت "على ضرورة كسر العزلة المفروضة على القائد عبدلله أوجلان من خلال النشاطات الرياضية والشبيبة، وأن شرارة الثورة جمعت كافة الرياضيين، الذين تم استغلالهم عن طريق الأنظمة السلطوية".

وقالت ميديا يوسف: "هناك حرب خاصة على فئة الشباب، حيث تركز القوى الرأسمالية على الفئة الشابة كونها النواة الأساسية للمجتمع، فيما يستخدمون الشباب كأداة لتمرير سياساتهم الخبيثة على المنطقة".

وبعد انتهاء الكلمات قرئت توجيهات القائد عبد الله أوجلان بخصوص الرياضة من قبل الرئاسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في الطبقة محمد اليتيم وجاء فيها "اكتسبت الرياضة وظيفتها منذ البداية كلعبة تهدف إلى التهيئة للانخراط في المجتمع كما ترتب الألعاب الرياضية للمشاركة في الحياة بنجاح".

وأوضحت التوجيهات "أن الرياضة تؤدي دورها كضرب من ضروب التعود على المجتمعية والتكيف معها ومقابل ذلك نلاحظ أنه بدأ تصنيع الرياضة بعد تفسخ الامبراطورية الرومانية على جه الخصوص وليس مستحيلاً تطبيق حكم رأس المال العالمي أو سلطة الدولة القومية ما لم تصنع ميادين الجنس والثقافة والفن والرياضة .

وقالت التوجهات: "تعتبر اتحادات المرأة والشبيبة ذات الاتجاهات المتعددة إحدى المؤسسات الأساسية في المدينة من أجل النساء والشباب الذين هم بحاجة إلى السلام والحرية أكثر من غيرهما ويجب على التنظيمات أن تكون جواباً سليماً للأهداف السياسية والمواقع الملموسة والتاريخية بالنسبة للنساء والشبيبة".

ليتم عرض سنفزيون تضمن أعمال ونشاطات الاتحادات الرياضية في المنطقة وأعمال ومشاريع هيئة الشباب والرياضة.

ومن ثم قرأت مسودة النظام الداخلي للاتحاد الرياضي من قبل الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في الرقة مظلوم حمو والتي تضمنت نظام عمل شامل للاتحادات في شمال وشرق سوريا للعمل عليها, ليتم النقاش عليه من قبل الحضور والرياضيين, وتم التصويت عليه واعتماده لتنظيم العمل الرياضي في شمال وشرق سوريا.

وفي نهاية الكونفرانس انتخب رياضيو ورياضيات شمال وشرق سوريا 24عضواً وعضوة لمجلس الاتحاد العام في شمال وشرق سوريا ومن المقرر انتخاب رئاسة مشتركة لهذا المجلس في الأيام القادمة، خلال اجتماع للمجلس العام.

(أع م خ/سـ)

ANHA