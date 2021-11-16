​​​​​​​اختتام كونفرانس عوائل الشهداء في كركي لكي بالمصادقة على عدد من القرارات

وبدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات الكونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي بمشاركة 200مندوب، وحضر الكونفرانس ضيوف من مؤسسات الإدارة الذاتية في كركي لكي.

وبدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقيت عدة كلمات باسم كل من مؤتمر ستار والتي ألقتها أيهان مراد، وباسم قوات سوريا الديمقراطية ألقاها القيادي محي الدين إبراهيم، ومصطفى مام خير باسم حزب الاتحاد الديمقراطي.

وباركت الكلمات انعقاد الكونفرانس على عوائل الشهداء، وأشارت إلى نضال وكفاح الشهداء في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب شمال وشرق سوريا. مؤكدة أنه بفضل نضال شهداء كردستان ينعم شعبنا بالسلام، مشددة على ضرورة أن تواصل كافة شعوب المنطقة النضال والكفاح لتحقيق أهداف الشهداء ولكسر كافة المخططات الدولية ضد شعوب المنطقة.

تلاها قراءة تقرير العمل السنوي لأعمال عوائل الشهداء وفتح باب النقاش لتقييم تلك الأعمال.

ومن ثم جرى انتخاب مجلس جديد لعوائل الشهداء في ناحية كركي لكي مؤلف من 11 عضواً وعضوة .

واختتم الكونفرانس بالمصادقة على القرارات التالية:

1- رفع وتيرة النضال من أجل حرية القائد أوجلان بين صفوف الجماهير.

2- حل جميع مشاكل عوائل الشهداء في حينها دون تأخير عن طريق مجلس عوائل الشهداء وتشكيل لجان من أجل ذلك حسب اللزوم.

3- على مجلس عوائل الشهداء أن يكون المؤسسة الريادية بين عوائل الشهداء والمجتمع.

4- بناء لجنة خاصة لمتابعة التنظيم ضمن عوائل الشهداء من أجل تحديد المهام والواجبات ضمن المؤسسة حسب الأصول التنظيمية.

5- الالتزام بمواصلة التدريب في مجلس عوائل الشهداء.

6-على مجلس عوائل الشهداء التصدي لجميع الهجمات التي تستهدف النيل من خط الشهداء وفلسفة القائد.

7- على مجلس عوائل الشهداء التنسيق مع جميع المؤسسات من أجل تطوير العمل النضالي.

8- على مجلس عوائل الشهداء حل مشاكل عوائل الشهداء المالية والاقتصادية بفتح مشاريع اقتصادية وحسب الإمكانات الموجودة.

9- على مجلس عوائل الشهداء ريادة المجتمع في تنظيم شعب ثوري على أسس فكر وفلسفة القائد.

(ك ع/ل)

ANHA