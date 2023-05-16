​​​​​​​اختتام كونفرانس اتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية بانتخاب رئاسة مشتركة

وكان الكونفرانس الأول لاتحاد الفلاحين والثورة الحيوانية في مقاطعة عفرين والشهباء، قد انطلق صباح اليوم، تحت شعار "بجهود الفلاحين سوف نحقق الاقتصاد الحر" في ناحية فافين بالشهباء.

وبعد كلمة الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية لشمال وشرق سوريا نور الدين عبد الله، استمر الكونفرانس بقراءة تقرير الاتحاد ثم النظام الداخلي ومناقشته والمصادقة عليه من المشاركين في الكونفرانس.

لتختتم أعمال الكونفرانس بانتخاب محمد حسن وخديجة دقماق رئاسة مشتركة لاتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في مقاطعة عفرين والشهباء.

(آ ر/س ر)

ANHA