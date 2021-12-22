​​​​​​​اختتام جولة أستانا الـ 17 دون جديد يذكر

وفي تكرار للجولات السابقة أكد البيان الختامي لاجتماع أستانا الذي صدر عن ثلاثي الصفقات (تركيا روسيا وإيران) تجديده على التأكيد "بالالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مشددة على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته في سورية، ورفض الأجندات الانفصالية".

ويأتي حديث ثلاثي الصفقات عن سيادة سوريا التي تحتل تركيا أجزاء من شمالها وتهجر أهلها وتبني فيها جدران فاصلة، وكذلك عن انتشار المجموعات الإيرانية في مختلف المدن السورية علاوة على سيطرة روسيا على الاقتصاد والجيش والقرار السياسي في دمشق.

وجدد ثلاثي الصفقات معاداته للحقوق المشروعة الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا، واتهمهم بالانفصال.

وأشار البيان إلى أن ثلاثي الصفقات (روسيا وإيران وتركيا) "أدان على مدار يومين العمليات الإرهابية في سورية التي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية وشددت على مواصلة التعاون من أجل القضاء بشكل نهائي على مرتزقة "داعش" ومرتزقة جبهة النصرة الإرهابيين وجميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي".

وتدعم تركيا تلك المجموعات التي أدان البيان هجماتها الإرهابية، وتوجد تلك المجموعات في المناطق التي تحتلها تركيا من الأراضي السورية.

ووفق البيان، بحث ثلاثي الصفقات بشكل مفصل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأكد ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأنها.

إلى جانب ذلك، طالب البيان بوقف الغارات الإسرائيلية على سوريا: "ندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتقويضاً لسيادة سورية والدول المجاورة وتعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر مطالبة بوقفها".

إلى ذلك جدد ثلاثي الصفقات التأكيد على قناعتهم بأنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية، وشدد على ضرورة الالتزام بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ويتم تيسيرها من الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وقرر ثلاثي الصفقات عقد الاجتماع الدولي الثامن عشر بصيغة أستانا حول سورية في النصف الأول من العام المقبل 2022 اخذين بعين الاعتبار وضع جائحة كورونا مع الإشارة إلى عقد اجتماع وزاري آخر بصيغة أستانا وقمة جديدة لرؤساء الدول الثلاث في إيران حالما تسمح الظروف.

(ش ع)