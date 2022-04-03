​​​​​​​اختتام حملة إزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة “الإرهاب” في شنكال بجمع 40446 توقيعاً

أعلنت المبادرة الدولية للعدالة الكردية عن حملة تواقيع تستهدف 4 ملايين توقيع في جميع أنحاء أوروبا لإزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة “المنظمات الإرهابية”. انطلقت الحملة بمشاركة ألف مثقف وأكاديمي وسياسي وعلماء وفنانين ونشطاء. كما شارك أهالي شنكال في الحملة من خلال جمع التواقيع منذ أوائل آذار/مارس. تم جمع 40 ألفا و 446 توقيعا في شنكال خلال شهر.

وصدر بيان اليوم بحضور أهالي الشهداء وأعضاء الإدارة الذاتية في شنكال وأعضاء حركة حرية المرأة الإيزدية ومؤسسات ومنظمات شنكال وذلك فيما بخصوص نتائج الحملة.

وقرأ البيان حامد بشار المتحدث باسم مؤسسة عوائل الشهداء، وأكد أنهم بصفتهم مجتمعاً إيزيدياً سيواصلون العمل من أجل إطلاق سراح القائد أوجلان. وتابع البيان: ”من أجل إزالة حزب العمال الكردستاني (PKK) من قائمة الإرهاب، كمؤسسة عوائل شهداء شنكال، رأينا أنه من واجبنا السعي وجمع التواقيع في شنكال. لقد جمعنا 40 ألفاً و 446 توقيعاً من المجتمع الإيزيدي.”

واختتم البيان بترديد شعار “لا حياة بدون القائد” “شهدائنا أحياء لا يموتون”.

وفي الختام كرّمت الإدارة الذاتية لشنكال عوائل الشهداء.

المصدر: روج نيوز