بحلول شهر تشرين الأول، والذي يعرف "أكتوبر الوردي"، بدأت هيئة الصحة والهلال الأحمر الكردي في إقليم الجزيرة، بحملة للوقاية من سرطان الثدي بدأت في الـ 20 من تشرين الأول الجاري.

الحملة بدأت بشعار "أنت الحياة"، وللوقاية من سرطان الثدي وخلال الحملة نظمت زيارات لمؤسسات الإدارة الذاتية، فيما وزعت المناشير التوعوية في الأحياء.

واليوم ولدعم المصابات بسرطان الثدي ومع ختام حملة "أنت الحياة"، نظمت في صالة البرج بمدينة قامشلو اليوم فعالية حضرها 25 مصابة بسرطان الثدي ونساء متعافيات منه إلى جانب عضوات من مؤسسات الإدارة الذاتية.

وخلال الفعالية، تحدثت الإدارية في الهلال الأحمر الكردي سوزدار إيكو، وقالت يعتبر سرطان الثدي واحد من أمراض السرطان الشائعة، لكنه يعتبر ضعيفاً أمام الأدوية المقاومة له، وأضافت "على النساء وبشكل دوري فحص صحتهن وعلاج سرطان الثدي في مراحله الأولى قبل أن يتطور، ولهذا اعتبر هذا الشهر "أكتوبر الوردي"، للتعريف به والوقاية منه.

بعدها عرض سنفزيون عن التدابير والشروط الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بهذا النوع من السرطان، لتعلن بعدها هيئة الصحة في إقليم الجزيرة تكفلها بعلاج مصابتين بسرطان الثدي.

لتختتم الفعالية بتوزيع هداية رمزية على النساء الـ 25 المصابات.

(سـ)

ANHA