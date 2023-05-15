​​​​​​​اختتام فعالية يوم اللغة الكردية في الحسكة بعروض فنية وثقافية متنوعة

بمناسبة يوم اللغة الكردية، نظّمت جمعية روج آفاي كردستان للأدب والثقافة والكردية في مدينة الحسكة اليوم، فعالية ثقافية وأدبية، في صالة ماربيلا، بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني ومثقفين وأكاديميين وباحثين في اللغة الكردية، بالإضافة إلى العشرات من طلبة جامعة روج آفا.

وبعد انتهاء الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الإداري في جمعية روجافاي كردستان للأدب والثقافة الكردية، سيبان إسماعيل، انتقلت الفعالية إلى الجلسة الأولى حول اللغة الكردية ومكانتها وتفاعلها مع اللغات الأخرى.

وأديرت الجلسة من قبل الباحثة في الأدب الكردي بجامعة روج آفا خجه باتك كايا، والمحاضر في جامعة روج آفا في قسم اللغة الكردية أحمد إبراهيم، حول النهوض باللغة الكردية ومواجهة التحديات وعوامل نمو اللغة الكردية وتعزيز التعدد اللغوي.

وسلّطت الجلسة الضوء، على المصاعب التي تواجه المعلمين في أجزاء كردستان، وكيفية تطوير اللغة الكردية والحفاظ عليها، وتوسيع نطاق لهجات اللغة الكردية والعمل على تفعيل مراكز تدريبية للغات، وحماية لغة الأم من الانصهار في سياسات الرأسمالية التي تحاول القضاء عليه.

أما الجلسة الثانية فأديرت من قبل الإداري في جمعية روجافاي كردستان، سيبان إسماعيل، والرئيس المشترك السابق لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، محمد صالح عبدو، والمحاضر في علم النفس في جامعة روج آفا، جوان فرحان، والإدارية في اكاديمية شهيد عكيد جيلو للاختصاصات الكردية بمدينة الحسكة جيندا أحمي، حول تصور التلاحم والإدماج الاجتماعي من خلال التعدد اللغوي، (مناهج الإدارة الذاتية الديمقراطية نموذجاً).

وتطرق المتحاورون إلى البعد الثقافي للديمقراطية المحلية في تحقيق الوئام الاجتماعي والسبيل إلى تطوير التفكير حول تعليم متعدد اللغات والثقافات وإشكالية التنوع والتعدد الثقافي وعلاقة الدولة المركزية في رصد مرتكزات وآلية إدماج الشعوب المتنوعة ثقافياً.

وأشاروا إلى أن المناهج المتعددة ضمن الإدارة الذاتية هو من أهم الدلائل على التنوع الثقافي في المنطقة، بالإضافة إلى كيفية تطوير تلك المناهج الدراسية ضمن المدارس والجامعات وتطوير اللهجات المحلية في روج آفا، مؤكدين إن كافة اللغات كانت معرضة للانصهار من قبل الدول الرأسمالية.

كما تطرقت الجلسة، إلى توفير إمكانات للتقنيات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة، وضرورة تطوير التعليم الرقمي من قبل المدّرسين نظراً لسرعة انتشارها بين المجتمع.

واختتمت الفعالية بفقرات قصصية، ورسم حي وتقديم فرقة الخابور للرقص والغناء مجموعة من فقرات الرقص الفلكلوري بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان "الشرارة" تحدث عن التغيير والثورة ونشر الأمل، كما ألقى شعراء وشاعرات في اتحاد كتاب الكرد في سوريا مجموعة من القصائد الشعرية.

(ب ر/ م ح)

ANHA