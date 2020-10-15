وحضر فعاليّات الاختتام العشرات من الأهالي والأطفال المشاركين في المسابقة, وأعضاء هيئة الثّقافة والفنّ, والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة نظيرة كورية.

وبدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة صمت, تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة نظيرة كورية, شكرت فيها هيئة الثقافة والفن لقيامها بهذه المسابقة لتشجيع الأطفال على القراءة والكتابة, وإبعادهم عن عالم الإنترنت، وقالت: "ثورة شمال وشرق سوريا بدأت بثورة عسكرية, ولكن نحن سنكملها بثورة ثقافية واجتماعية".

ومن ثمّ تمّ تقديم فقرات من الرّقص الفلكلوريّ من قبل فرقة الشهيد جبر قامشلو, كما قدّمت فرقة أطفال زهور كرباوي الغنائية بعضاً من الفقرات الغنائيّة.

وفي النّهاية تمّ توزيع بعض الكتب على جميع الأطفال المشاركين في مسابقة "كاتب المستقبل", ليتمّ بعدها توزيع الجوائز على 6 فائزين من المشاركين باللّغة الكردية, و6 فائزين من المشاركين باللّغة العربية.

(إ)

ANHA