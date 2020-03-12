​​​​​​​اختتام فعاليّات مهرجان الرّياضة الثّاني في منبج

وبدأت فعاليّات المهرجان الرياضيّ الثاني في مدينة منبج صباح اليوم بإلقاء الكلمات، ومنها كلمة باسم حزب سوريّا المستقبل, وأخرى باسم الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا, إضافة إلى كلمة لمجلس منبج العسكريّ.

حيثُ تمّ تكريم الأعضاء العاملين في الإدارة المدنيّة الدّيمقراطيّة، منذُ تأسيس المجلسين التّنفيذيّ والتّشريعيّ, ثمّ أُقيمت مباراة بكرة القدم بين فريقي نادي شبيبة منبج، وشباب نادي منبج، حيثُ انتهت المباراة بفوز فريق شباب نادي منبج.

تلاها تقديم فرقة الشّهيدة آرين ميركان من كوباني، فقرة رقص تراثيّ. لتعرضٌ بعدها فرقة شبيبة منبج مسرحية أمام الحضور.

لتختتم فعاليّات المهرجان بتقديم فرقة الشّهيد جان فيدا لشبيبة منبج فقرة من الدّبكة الشعبيّة على وقع الأغاني الفلكلوريّة والشّعبيّة.

( س ع/إ)

ANHA