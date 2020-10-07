​​​​​​​اختتام فعاليّات مهرجان الأصالة والتراث في الطّبقة

بعد عروض غنائية عدة قدمتها الفرق المشاركة ضمن المهرجان في كل من الطبقة والمنصورة والجرنية اختتمت اليوم فعاليات المهرجان في مركز الثقافة ببلدة الجرنية الواقعة في ريف الطبقة الشّمالي الغربيّ.

وحضر فعاليات اليوم الأخير من المهرجان العشرات من أهالي بلدتي الجرنية والمحمودلي وممثّلون عن المؤسّسات المدنية والعسكريّة.

وانطلقت الفعاليات الختامية للمهرجان بتقديم العرض الغنائي الافتتاحي الذي قدّمته كافة الفرق المشاركة والذي مثّل مزيجاً من الأغاني التي تجسّد ثقافة شعوب المنطقة والمستمدة من تراثها المتناقل إلى يومنا الراهن عبر الأجيال.

وقدمت فرقتا التراث الشعبي ودرّة الفرات عروضاً على الربابة التي تعدّ رمزاً للتراث الفراتي ولوناً غنائيّاً شعبيّاً.

كما قدّمت فرق التراث الكردي أغاني مستمدّة من التراثين العفريني والجزراوي، وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور.

ومن ثمّ اختتمت فعاليات المهرجان بتقديم لجنة الثقافة والفن الجوائز لجميع الفرق المشاركة تكريماً لها ولدورها البارز في هذا العمل الذي أعاد للتراث رونقه.

(ع أ/إ)

ANHA