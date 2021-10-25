​​​​​​​اختتام فعاليات مهرجان الشهيد باران ماوا الأول في قامشلو

تحت شعار "بالشبيبة سننظم حرب الشعب الثورية وسنضمن الثقافة الثورية"، انطلقت فعاليات مهرجان الشهيد باران ماوا الأول للرياضة في إقليم الجزيرة في الـ23 من تشرين الأول الجاري والذي ينظم من قبل حركة الشبيبة الثورية والاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة.

استمرت اليوم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان على أرض ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، وتضمنت مباراة لكرة القدم بين فريقي الجزيرة والرقة وانتهت بفوز فريق الرقة بـ 4 أهداف مقابل 3 .

وانتهت فعاليات المهرجان في مدينة قامشلو بعقد حلقات الدبكة على أن تستمر الفعاليات لمدة يومين في مدينة ديرك ويومين في مدينة الحسكة.

(م م)

ANHA