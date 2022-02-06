لليوم الثاني والأخير توافد المعزون إلى خيمة عزاء شهداء حملة "مطرقة الشعوب" التي نصبت في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي من قبل مجلس عوائل الشهداء، وبدأت فعاليات اليوم بتوافد ممثلين عن القوات العسكرية في مجلس هجين العسكري ووجهاء بلدة الباغوز والشعفة والسوسة والمراشدة والبودران والقرى المجاورة برفقة وجهاء من مدينة هجين وممثلي مجلس المنطقة الشرقية والمجالس المحلية، وبدأت المراسم بوقوف المعزين دقيقة صمت إجلالاً وتكريماً لأرواح الشهداء.

تلاها إلقاء وجيه عشائر أبو حمام عبد الرحمن الدغيفج كلمة باسم مجلس الفرات ترحم فيها على أرواح الشهداء وقال: "الرحمة على أرواح الشهداء الطاهرة التي ضحت بنفسها لننعم بالأمان، الذين قضوا وهم يصارعون الإرهاب في سجن غويران".

وأضاف: "إن الحروب الخاصة التي تحاك في المنطقة هي ضد الإدارة الذاتية ومحاولات لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية الداعية لأخوة الشعوب والعيش المشترك، فالنجاح والتكاتف بين الإدارة والشعب لا يعجب تركيا التي تدعم الإرهاب".

تلتها كلمة لوجيه عشيرة البقاع، بشير المصطفى الذي قدم العزاء لذوي الشهداء وقال: "الشهداء هم أبناؤنا ولولاهم لما عشنا بالأمن والأمان الذي نحن فيه اليوم، فهم الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ونحن عاجزون عن التعبير عن عظيم تضحياتهم وكل نقطة دم قدموها من أجل أمننا وسلامتنا وكرامتنا".

كما ألقى وجيه عشيرة العكيدات والمتحدث باسم عشائر الباغوز حواس الجاسم كلمة قدم فيها العزاء لذوي الشهداء وأشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي في حماية المنطقة من كافة التهديدات الخارجية والداخلية، وشدد على ضرورة تكاتف كافة مكونات المنطقة مع قواتهم العسكرية لإحباط كل محاولات المرتزقة والمحتل التركي لضرب الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت الفعالية بترديد المشاركين الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ث ع/ل)

ANHA