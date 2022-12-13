​​​​​​​اختتام فعاليات خيمة التنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في كوباني

وبدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من الخيمة، بتوافد الأهالي وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات إليها للتعبير عن رفضهم ومطالبتهم برفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان.

وخلال فعاليات هذا اليوم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية شيران، خليل مسلم، كلمة ندد فيها بازدواجية القوى الدولية فيما يخص قوانينها المتعلقة بحقوق الإنسان، وصمت القوى الدولية حيال ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان من عزلة من قبل دولة الاحتلال التركي.

وقال خليل إن "هدف دولة الاحتلال التركي التي يقودها مسؤولون مستبدون؛ هو إبادة شعوب المنطقة والسيطرة على شمال وشرق سوريا وإجراء عمليات تغيير ديمغرافي فيها، سعياً منها للقضاء على المشروع الديمقراطي الذي استمددناه من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وأضاف: "دولة الاحتلال لا تعي أن شبيبة القائد عبد الله أوجلان اليوم يسطرون ملاحم بطولية في خنادق الشرف ضد هجماتها، وأن شعوب المنطقة تمضي اليوم بثقة نحو درب الحرية عبر فلسفة وفكر القائد".

واختتم مسلم كلمته مطالباً شعوب المنطقة بالتكاتف والوقوف في وجه مخططات دولة الاحتلال، والسعي لتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً ورفع وتيرة النضال.

واختتمت فعاليات خيمة التنديد التي نصبتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة على وقع الأغاني الثورية وشعارات "لا حياة دون القائد، تحي مقاومة إمرالي".

(ن ك/د)

ANHA