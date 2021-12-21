​​​​​​​اختتام فعاليات خيمة الاعتصام من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان

وترأس وفد مجلس ناحية كوباني لخيمة الاعتصام من أجل حرية القائد أوجلان في يومها الأخير، بساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات.

وبدأت فعالية اليوم الأخير بالوقوف دقيقة صمت، تلاه عرض سنفزيون عن المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد أوجلان عام 1999.

ألقى بعدها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، كيلو علي، كلمة ندد فيها بالمؤامرة الدولية ضد القائد وطالب برفع العزلة المفروضة عنه من قبل دولة الاحتلال التركي وتحريره جسدياً من سجنه في إمرالي.

وقال كيلو علي "ما نفعله اليوم من أجل القائد قليل جداً بالمقارنة مع ما قدمه القائد لنا، فهو كرس حياته من أجل أن نحيا بحرية، وحان الوقت لنوصل صوتنا للعالم ونوقظ ضمير البشرية، ونقول للدول المتآمرة ضده كفى".

وبعد الانتهاء من الكلمة، توجه الحضور إلى ساحة الشهيد عكيد، وعقدوا حلقات الدبكة على وقع الأغاني الشعبية لتختتم بها فعاليات اليوم الأخير من خيمة الاعتصام.

وكانت خيمة الاعتصام التي أُطلق عليها شعار "حان وقت حرية القائد" قد نصبت في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني في الـ 19من الشهر الجاري، وجاءت ضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها حركة الشبيبة الثورية السورية وحركة المرأة الشابة في إقليم الفرات، وذلك لكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان وتحريره جسدياً من سجنه في جزيرة إمرالي.

(ن ك/ج)

ANHA