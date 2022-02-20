​​​​​​​اختتام فعاليات خيمة الاعتصام في كوباني بالتأكيد على مواصلة النضال حتى تسلم جثامين شهداء خليفان

وبعد انتهاء فعاليات خيمة الاعتصام، أدلي ببيان في ساحة الشهيد عكيد امام خيمة الاعتصام بمشاركة العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات والمراكز والهيئات المدينة في إقليم الفرات.

وقرأت الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي التابعة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات روناهي حجو البيان باللغة الكردية، والتي استنكرت استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني منع تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم، ووصفت هذا التصرف بالـ "لاأخلاقي والمخالف للأعراف الإنسانية والدينية".

وأكدا في البيان أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يأخذ تعليماته من دولة الاحتلال التركي وأن ذلك واضح عبر الزيارة الأخيرة لنيجرفان برزاني إلى تركيا عندما كانت مدينة الحسكة تواجه مرتزقة داعش وأن ذلك دليل على أنهم على اتفاق فيما بينهم لمعاداة شمال شرق سوريا، وحركة حرية كردستان.

وعاهد البيان بالاستمرار بالفعاليات وتصعيد النضال على كافة المستويات حتى تحقيق مطالب أمهات الشهداء بتسليمهم جثامين شهدائهم، ودعا البيان حزب الديمقراطي الكردستاني العودة إلى طريق الصواب وترك نهج الخيانة".

(م ع/ل)

ANHA