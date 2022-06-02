​​​​​​​اختتام فعاليات خيمة الاعتصام المطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

وشارك اليوم في خيمة الاعتصام التي نصبت أمام حديقة عفرين الواقعة في حي الأشرفية بحلب أعضاء من قوى الأمن الداخلي و قوات حماية المجتمع وحركة الشبيبة الثورية السورية، حركة الهلال الذهبي ومجلس حي الشهيد كلهات في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وزينت الخيمة بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان ومؤتمر ستار.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، من ثم استنكرت العضوة في حركة الشبيبة الثورية السورية روناهي خليل العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل الدولة التركية الفاشية وقالت : إن هذه العزلة ليست فقط على القائد أوجلان بل على جميع الشعوب التي تؤمن بفكره وفلسفته.

وقالت روناهي: "نوجه رسالتنا كشبيبة لجميع الدول وخاصةً الدولة التركية الفاشية؛ لن تستطيعوا كسر إرادة ومقاومة الشبيبة والشعب. ونجدد عهدنا بأننا سنستمر على فكر القائد وسنحرر القائد جسدياً من سجن إمرالي".

ومن جانبه طالب عضو قوى الأمن الداخلي شيرو محمد الدول والمنظمات المعنية برفع العزلة المشددة عن القائد أوجلان، وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي في سبيل حرية القائد سوف نقدم الغالي والنفيس ونقدم دماءنا رخيصةً في سبيل حريته".

وأضاف محمد بأن "الدولة التركية تمارس جميع أساليب التعذيب النفسية بحق القائد آبو لكسر إرادته لكن القائد آبو يقاوم جميع هذه الأساليب وسوف يفشل جميع خطط الدولة التركية اللاإنسانية"

وقال الإداري في قوات حماية المجتمع فهمي حمدي: "الدولة التركية تخاف من فكر القائد لذلك تشدد العزلة عليه، ونحن سنستمر على خطا القائد آبو لأن حريته هي حريتنا، ونقولها دائماً وليسمع العالم؛ لا حياة بدون القائد".

وتابع حمدي: "في كل مرة يفرضون العزلة على القائد آبو، الدولة التركية تشن هجماتها على شعوب المنطقة وعلى مناطق الدفاع المشروع للقضاء علينا، فنحن الشعب الثوري لا أحد يستطيع القضاء علينا مهما اشتدت علينا هجمات العدو".

وبعدها تم عرض سينفزيون حول المؤامرة الدولية على القائد عبد الله وأجلان، للمشاركين في الخيمة.

واختتمت فعاليات خيمة الاعتصام في يومها الثالث والأخير بقراءة البيان الختامي باللغتين الكردية والعربية من قبل عضوة المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان سلوى حسين والإدارية في مؤتمر ستار نهلة مصطفى.

وجاء في البيان:

"باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان ومؤتمر ستار بحلب، نختتم اليوم الاعتصام من أجل التنديد بالممارسات التركية بحق القائد أوجلان.

نتقدم بالشكر والاحترام لشعبنا العظيم وكذلك المؤسسات المدنية والكومينات والمجالس والأحزاب السياسية الذين توافدوا إلى هذه الخيمة بالمئات ليجددوا العهد بالسير على الطريق الذي ناضل من أجله القائد وبمتابعة خط المقاومة التاريخية التي سطرها القائد بمقاومته ضد كافة الأنظمة الفاشية.

فالقائد مستمر بنضاله ومقاومته بكل إرادة وإصرار والتي باتت تستمد منها اليوم الشعوب نضالها الديمقراطي في ظل إصرار القائد على تحقيق الحرية والسلام والديمقراطية وتحقيق وحدة الشعوب، كما اتخذ القائد من حرية المرأة مبدأ أساسياً لتحقيق حرية المجتمع.

في ختام خيمة الاعتصام اليوم نجدد عهدنا بأننا كشعب سنبقى مستمرين في تصعيد نضالنا في كافة الساحات والميادين ولن نهدأ إلى أن نصل إلى هدفنا بتحرير القائد أوجلان وجميع المعتقلين السياسيين جسدياً من سجون التركية الفاشية.

ونناشد منظمات حقوق الإنسان العالمية وخاصة لجنة مناهضة التعذيب الأوربية CPT أن يقوموا بواجبهم لتحقيق العدالة لحرية القائد جسدياً".

(ع س/ سـ)

ANHA