​​​​​​​اختتام فعاليات خيمة الاعتصام المنددة بتمديد حظر اللقاء بالقائد أوجلان في كوباني

نصبت خيمة الاعتصام اليوم في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، حيث توافد إليها أهالي مقاطعة كوباني، وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات وأعضاء المؤسسات في مقاطعة كوباني.

واختتمت فعاليات خيمة الاعتصام المنددة بتمديد حظر لقاء القائد بعائلته وموكليه، ببيان شفهي ألقته الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي.

دعا البيان "كل فرد يحيا على جغرافية كردستان إلى الخروج للساحات لأن الوقت ليس وقت الغفوة بل هو وقت التحرر وكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية، والانضمام إلى ثورة الحرية التي أعلنها القائد بفكره وفلسفته.

وطالب البيان الأهالي الذين يسلكون درب الهجرة ويغرقون في البحار بالكف عن هذا الدرب الأسود، فهذه الأرض بحاجتهم، وأوروبا لأهلها وليست لهم، لذا عليهم أن يكونوا أصحاب قيم وألا يتخلوا عن أرضهم التي طهرت بدماء الشهداء.

وأضاف: "داخل كل ثورة هناك عوائق تواجه الإنسان، فقط أصحاب النفوذ الضعيفة من ينسحبون من تلك الثورة ويبيعون ضمائرهم، وأكبر خيانة على وجه الأرض أن يترك الإنسان خلفه أضرحة من استشهدوا دفاعاً عنهم".

أوضح البيان "داخل كل ثورة هناك خيانة، هناك جوع، وهذا لا يعني أن نتخلى عن ثورتنا بسهولة فنحن اليوم منتصرون وهذا ما يجعلنا نقف صامدين بوجه كل من يحاول تدنيس أرضنا".

وتفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان الذي انقطعت أخباره منذ 25 آذار عام 2021.

(ن ك/ف)

ANHA