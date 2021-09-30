​​​​​​​اختتام فعاليات أول دوري لكرة القدم للسيدات في إقليم الفرات

وانطلق دوري كرة القدم للسيدات للمرة الأولى في إقليم الفرات في الـ 29 من حزيران المنصرم بمشاركة 7 فرق تنافست على لقب الدوري على ملعب "صداقة كوباني النرويج" في مدينة كوباني، وتوج فريق برخدان باللقب.

ولعب كل فريق 12 مباراة قسمت على مرحلتين، في مرحلة الإياب 6 مباريات وفي مرحلة الذهاب 6، وحددت مدة كل مباراة بـ 50 دقيقة بواقع 25دقيقة لكل شوط، والفرق التي شاركت في الدوري كانت فريق العمال، والوحدة، والتربية، وبرخدان، والفرات، ونسرين وروشين".

وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها دوري خاص بالنساء في إقليم الفرات والذي أعطى دفعة معنوية للاعبات المشاركات اللواتي تغلبن على الكثير من العوائق أبرزها العقلية الذكورية التي يتمتع بها المجتمع العشائري في الإقليم.

اللاعبة روهات أفندي إحدى هدافات دوري السيدات عبرت لوكالتنا عن سعادتها لمشاركتها في الدوري وقالت: "رغم مواجهتنا للكثير من الصعوبات في هذا الدوري كون كرة القدم محصورة في مجتمعنا بالذكور فقط لكن اليوم أصبح للمرأة دوري خاص بها، وتمكنت من كسر قالب العقل الذكوري الذي كان يحاصرها، وأنا كلاعبة أرى هذا الدوري مذهلاً لأنه تمكن من إخراج المرأة للنور، وتحقيق جزء من حلمها وإثبات نفسها وأنها تستطيع فعل ما يفعله الذكور".

وعانت أغلب فرق البطولة من العديد من المشاكل أبرزها أن أغلب الفرق لا تمتلك مدربين أكاديميين، وكذلك الدعم المادي للأندية كان غائباً في غياب الداعمين الأساسيين لهم، وهذا ما اشتكى منه العديد من رؤساء الأندية، ورغم هذه الإمكانيات البسيطة تمكنت أغلب الفرق من التغلب على الصعوبات التي واجهتها.

وبدورهم كان للحكام أيضاً دور في نجاح دوري كرة القدم للسيدات لكنهم تعرضوا للكثير من الانتقادات، ولكنهم برروا تلك الاعتراضات بأن خسارة الفرق هي السبب فمن يخسر دائماً يرى في الحكم سبباً للخسارة.

مصطفى خير زادة أحد حكام دوري كرة القدم للسيدات قال بأنه "رغم انطلاق دوري كهذا لأول مرة في إقليم الفرات فالمستوى كان مقبولاً ولكن أتمنى في العام القادم أن تهتم الفرق بشكل أكبر بفرقهم وخاصة دوري كهذا بحاجة لمدربين أكاديميين وهذا ما تفتقر إليه كل الفرق، ونحن كحكام عانينا طيلة الموسم فأغلب الفرق التي كانت تخسر كانت ترانا السبب في خسارتها ونتمنى من الفرق مساعدتنا لأننا نعمل حسب قوانين كرة القدم وليس حسب مصالحنا الشخصية".

أما لجنة دوري كرة القدم للسيدات في إقليم الفرات التي كان عملها مراقبة المباريات كان لها أيضاً دور مهم في إنجاح الدوري رغم معاناتها في تسيير الدوري بسبب قلة الأعضاء الذين حددوا باثنتين فقط، وهذا العدد قليل حسب قول أعضاء اللجنة وتمنوا أن يكون العدد أكبر من هذا في العام المقبل.

العضوة في لجنة دوري كرة القدم للسيدات في إقليم الفرات ميديا محمد قالت بأن "انطلاق دوري كهذا كان خطوة رائعة على مستوى إقليم الفرات ورغم الصعوبات التي واجهتنا كلجنة لكنني كنت سعيدة جداً، وأنا أرى بأن سيدات الإقليم يخضن المباريات بروح تنافسية وأتمنى في العام المقبل أن يكون عدد أعضاء اللجنة أكبر من هذا العام ويكون دورهم فعالاً بشكل أكبر".

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ANHA