​​​​​​​اختتام فعاليات المهرجان الثامن للأطفال في مقاطعة الحسكة بتسليم جوائز للفرق المشاركة

انتهت فعاليات المهرجان الثامن للأطفال، والذي انطلق تحت شعار "الأطفال أمل الحياة، وتحلى الحياة بالأطفال" بمشاركة 20 فرقة تزامناً مع اليوم العالمي للطفولة، وذلك في قاعة سردم في مدينة الحسكة، بتسليم جوائز للفرق المشاركة.

قدمت في اليوم الثاني للمهرجان الثامن للأطفال إحدى عشرة فرقة عروضاً غنائية ومسرحية.

حيث قدمت كل من "فرقة عصافير المستقبل، كوليلكن سري كانيه، فرقة كورال، الشهيد جراف، الشهيد جيان بيمان" عروضاً غنائية حول ثورة روج آفا والمقاومة وأغاني فلكلورية القديمة.

كما قدمت كل من فرقة "الشهيدة مزكين، الشهيد أكرم" دبكات شعبية متنوعة.

وقدمت فرقة الشهيد شيار عرضاً مسرحياً ترفيهياً، ومن ثم قدمت جوائز لجميع الفرق المشاركة.

وانتهت فعاليات المهرجان الثامن بعقد المشاركين حلقات الدبكة.

(كروب/سـ)