​​​​​​​اختتام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث في منبج

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات المهرجان الرياضي الثالث في منبج الذي حمل شعار "الرياضة دليل على رقي الشعوب" بمشاركة أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية ووفد حزب سوريا المستقبل ووفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالإضافة إلى حضور المئات من أهالي منبج، وذلك في الملعب البلدي وسط المدينة.

وتخللت الفعاليات تقديم العديد من العروض، منها فرقة رقص وغناء شركسي، وفقرة غنائية لفرقة الشهيدة بارين كوباني من كوباني حيث قدمت الأغاني الثورية والشعبية، ثم قدمت الفنانة ياسمين محمد من الرقة فقرة غنائية شعبية، ثم عرضت فرقة شبيبة منبج عرضًا مسرحيًّا تحدث عن "الأزمة السورية"، ثم قدم الفنان مصطفى الأمير فقرة غنائية شعبية.

واختتمت الفعاليات بتكريم المجالس والفرق الرياضية المشاركة من قبل الاتحاد الرياضي في منبج وريفها.

(كروب/سـ)