​​​​​​​اختتام فعاليات المهرجان الرياضي الأول للشبيبة الثورية

وكانت فعاليات مهرجان الشهيد باران ماوا الرياضي الأول بدأت يوم أمس في ناحية ديرك بمشاركة حوالي 200 من أعضاء اتحاد الشبيبة الثورية السورية من ناحيتي كركي لكي وديرك.

وتهدف فعاليات المهرجان إلى تشجيع الفئة الشابة على ممارسة الرياضة بكافة أنواعها.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول أنواعاً مختلفة من الرياضة وهي " ماراثون، كرة القدم، تسلق" وذلك في مركز الشبيبة الثورية السورية في ناحية ديرك.

وأما فعاليات اليوم الثاني والأخير فتضمنت" تايكوندو، كرة الطائرة" بمشاركة 200 من الشبيبة من كركي لكي وديرك.

وانتهت فعاليات مهرجان الشهيد باران ماوا الرياضي الأول بعقد حلقات الدبكة.

(ك ع/ل)

ANHA