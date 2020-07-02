​​​​​​​اختتام فعاليات المهرجان الأول للطفولة في الطبقة

اختتم مركز الثقافة والفن في الطبقة اليوم المهرجان الأول للطفولة الذي أقيم تحت شعار "عطونا الطفولة عطونا السلام"، والذي انطلقت فعالياته منذ يومين في منطقة الطبقة، وذلك خلال حفل جماهيري كبير أقيم في بلدة الجرنية الواقعة شمال غرب الطبقة.
الثقافة والفن 2020-07-02T16:47:00 الطبقة

وحضر المهرجان ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة والعشرات من أطفال وأهالي الجرنية.

وخلال المهرجان قدمت فرقة براعم الفرات للغناء الجماعي التابعة لمركز الثقافة والفن في الطبقة عدداً من الأغاني التراثية.

بعدها قدمت فرقة الفنون الشعبية عدداً من الرقصات، ومن ثم عزفت الطفلة جوانا يوسف على آلة الكمان.

بعدها قدمت فرقة المسرح مسرحية بعنوان "التعاون".

واختتم المهرجان بتقديم فرقة التراث الكردي عدداً من الأغاني الكردية.

ومن المقرر أن تستكمل فعاليات المهرجان في مدينة الرقة لمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك انطلاقاً من يوم السبت القادم.

(و ه/ل)

ANHA


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