​​​​​​​اختتام فعاليات الكونفرانس الثاني لمؤتمر ستار بجملة من القرارات وانتخاب منسقية

وبحضور 120 مندوبة من مؤتمر ستار انطلق صباح اليوم في بلدة رميلان الكونفرانس الثاني لمؤتمر ستار في بلدة رميلان، والذي اختتم مساء اليوم بقراءة البيان الختامي الذي تضمن سير فعاليات الكونفرانس وجملة من القرارات التي اتخذت فيه بالإجماع، وهي:

- جميع الأعمال والمقترحات تبنى على أساس حرية القائد أوجلان, الاستمرار في المقاومة والنضال حتى تتحقق حرية القائد.

- تدريب المجتمع على أساس فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تتخذ من الديمقراطية, حرية المرأة وحماية البيئة أساساً لها.

- الاستمرار في إعطاء التدريبات الأيدولوجية للنساء وللرجال معاً.

- جميع الإداريات اللواتي تم انتخابهن يخضعن للتدريبات على أساس تغيير الذهنية، وتفتتح دورات خاصة للرجال.

- تعطى التدريبات حسب الاختصاصات في العمل، وتصعيد النضال من أجل تحرير الأراضي المحتلة " عفرين, سري كانيه, كري سبي".

- تقام جميع الفعاليات والنشاطات من مسيرات, إلقاء بيانات, بقيادة المرأة، ويتم تدريب الشعب كشعب ثوري للوقوف في وجه جميع أساليب العنف ضده.

- تقام جميع أشكال الفعاليات المناهضة للعنف ضد المرأة.

- الاستمرار والنضال في المقاومة للوقوف في وجه الحرب الخاصة التي تستهدف النساء والشباب من قبل الاستخبارات "كالتجسس, المخدرات, بيوت الدعارة" ومكافحتها.

- تنظيم المجتمع على أساس تقوية الحماية الجوهرية الذاتية والعامة, جميع لجان مؤتمر ستار مسؤولون عن تنظيم لجانهم من الكومين حتى المقاطعات.

وبعد الانتهاء من القرارات تم انتخاب خمس عضوات لمنسية مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، وتشكيل لجنة مؤلفة من ثلاث عشرة عضوة تشرف على كل من لجنة الحماية، الصحة، الإعلام، البلديات، الاقتصاد، التدريب، العدالة الاجتماعية، الهلال الذهبي، الساحة الاجتماعية، لينتهي بأداء أعضاء المنسقية واللجان للقسم أمام الحضور.

(كروب/ل)

ANHA