​​​​​​​اختتام فعاليات الكونفرانس الأول لقوات حماية المجتمع –المرأة بجملة من القرارات

وانطلقت أعمال الكونفرانس صباح اليوم بمشاركة مندوبات من قوات حماية المجتمع. وتضمنت أعمال المؤتمر مناقشة التقرير السنوي بالإضافة إلى مناقشة النظام الداخلي.

وبعد مناقشات مستفيضة من قبل المشاركات، اختتمت أعمال الكونفرانس الأول لقوات حماية المجتمع –المرأة في شمال وشرق سوريا بجملة من القرارات، منها:

إنشاء أكاديمية خاصة بالمرأة. تنظيم دورات توعوية في مجال الحماية الجوهرية. تدريب جميع النساء في مجال الحماية الجوهرية. فتح مدارس الكاراتيه والتايكواندو في كل المناطق. إنشاء مراكز مدنية للدفاع المشروع في كل المناطق. بناء لجان الحماية الجوهرية في مجالس المرأة على أن تستطيع تلك اللجان بناء كومينات للحماية الجوهرية في الأحياء والقرى والنواحي والمدن.

(كروب/ك)

ANHA