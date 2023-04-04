​​​​​​​اختتام فعاليات الاحتفاء بذكرى تأسيس (YPJ) بتنظيم معرض للصور

واختتمت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، وحركة هلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، وديوان الأدب في شمال وشرق سوريا، واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة فعالياتها الفنية والأدبية، فعالياتها الفنية والأدبية، بتنظيم معرض للصور في مدينة الحسكة.

وانطلقت الفعاليات في الأول من نيسان الجاري في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، ثم انتقلت إلى ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، واُستكملت أمس في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، لتنتهي اليوم في مدينة الحسكة.

حضر المعرض الذي نظم في مركز الخابور للثقافة والفن في الحسكة، مقاتلات وحدات حماية المرأة، وأمهات الشهداء، وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والثقافية والأدبية.

وعرض فيه 50 صورة، لمقاتلات وحدات حماية المرأة، إلى جانب عرض لوحات تجسد حرية المرأة ومقاومتها، وصوراً للأمهات.

بدأ افتتاح المعرض بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة لعضوة اللجنة التحضيرية للمعرض، فريال جولي، باركت في مستهلها "هذا اليوم (أي يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان) على جميع مكونات شمال وشرق سوريا، وعلى وجه الخصوص النساء اللواتي كافحن وناضلن من أجل ثورة المرأة الحرة".

وقالت فريال إن المرأة الكردية إلى جانب العربية ونساء باقي المكونات، أثبتن جدارتهن في جميع مجالات الحياة، مبينةً "بفضل تضحيات المرأة ونضالها تعيش النساء في شمال وشرق سوريا بحرية".

وأهدت فريال المعرض إلى وحدات حماية المرأة التي دافعت عن جميع النساء في المنطقة والعالم.

كذلك، ألقت الشاعرتان فاطمة أحمد وحسينة أحمد بعض القصائد الشعرية التي تصف مقاومة وحدات حماية المرأة في جبهات القتال.

كما غنى الفنان محمد جودي بعض الأغاني التراثية، وأهداها إلى وحدات حماية المرأة بمناسبة السنوية العاشرة لتأسيسها.

واختتم المعرض بتجول المشاركات والمشاركين فيها والاطلاع على الصور المعروضة.

تجدر الإشارة إلى أن الفعاليات الفنية بمناسبة ذكرى تأسيس وحدات حماية المرأة، قد انطلقت في الأول من نيسان الجاري في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، ثم انتقلت إلى ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، واُستكملت أمس الاثنين في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، واختتمت اليوم في مدينة الحسكة.

(ه إ/ م ح)

ANHA