​​​​​​​اختتام فعاليات احتفالات نوروز 2023 في شمال وشرق سوريا وحلب

تحت شعار "بروح نوروز سنحرر القائد وندحر الاحتلال"، أقيمت اليوم احتفالات نوروز في 11 مركزاً وساحة في شمال وشرق سوريا وحلب، بمشاركة مئات الآلاف من أهالي شمال وشرق سوريا.

نظمت الاحتفالات في (كوباني في تلة مشته نور ـ الحسكة في السد الشرقي ـ الرقة في ساحة كلية الزراعة سابقاً بجانب دوار الفروسية بالطرف الشمالي الغربي ـ حلب في حي الشقيف شمالي حي الشيخ مقصود ـ الشهباء في قرية علوشة التابعة لناحية الأحداث ـ ناحية الدرباسية في قرية جولبستان ـ قامشلو في بلدة هيمو، ديرك في ساحة نوروز في سد بورزي ـ كركي لكي في قرية حليق ـ تربه سبيه في ساحة الشهيد مظلوم دوغان في دريجيك ـ وعامودا في ساحة نوروز في قرية جاغر بازار).

بعد إيقاد شعلة نوروز، استمع المشاركون في الاحتفالات لتسجيلات صوتية لتقييمات القائد عبد الله أوجلان، عن معنى نوروز وأهميته، وألقيت العديد من الكلمات التي أكدت على مواصلة النضال ورفع وتيرة المقاومة حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً وتحرير كافة المناطق المحتلة.

لتختتم الاحتفاليات بتقديم الفرق الفنية عروضها الغنائية والمسرحية، وسط صدح المشاركين بهتافات "المقاومة حياة"، و"يحيا القائد آبو"، و"المرأة، الحياة، الحرية".

(كروب/ل م)

ANHA